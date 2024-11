Lito, la revelación del escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol Estuvo acompañando a grandes locutores y periodistas durante la primera noche en el Estadio del Bicentenario y se ganó el cariño del público.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pablo Alejandro García Gómez quizás no es un nombre conocido en San Juan pero si decimos “Lito”, muchos van a reconocer al influencer y animador que ha logrado ser la revelación en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol 2024. En su diploma, que tiene colgado en la pared de su casa, dice “Profesor de Educación Física” pero hace un par de año logró incursionar en el ambiente de la locución y animación de eventos y no falló. En la noche del jueves, en el escenario dispuesto en el Estadio del Bicentenario “la rompió” como lo definieron algunos espectadores y se convirtió en el niño mimado del público sanjuanino.

Es que Lito pese a que no es la primera vez que está en la FNS, ya que tuvo la posibilidad de presentar a Bizarap junto a la ex Reina del Sol, Emilia Colombo; este año fue el responsable de entretener a la marea de cuarteteros que fueron a ver a La Barra, LuckRa y La K’onga. “¿Quién este chico? Me encanta”, se escuchó decir a una de las mujeres que aguardaban por las presentaciones de los artistas y alguien más joven le explicaba que era Lito, muy conocido en las redes sociales y que lo siguiera porque era muy chistoso. Los comentarios sobre el muchacho de 30 años, que inició con videos en Instagram para mantenerse activo en pandemia, siguieron esa línea porque verdaderamente los enamoró con su frescura y espontaneidad.

El menor de cuatro hermanos, que hizo toda la primaria y casi por completo el secundario (ya que el último año se dedicó de lleno al fútbol en San Martín) en el Colegio Luján, dialogó con DIARIO DE CUYO y reconoció haber estado nervioso esa noche pero con el pasar del tiempo logró una química inigualable con grandes y chicos que estaban en el estadio. “Era la primera noche, todo nuevo pero salió bien”, destacó y aseguró que cuando comenzó por allá en el 2020 con vivos en Instagram, incursionó en el programa que hacían llamar “Radio tóxica” y desde allí no quiso alejarse de este mundo.

“Dejé algunas horas de profe para meterme de lleno a esto”, manifestó quien también condujo en el 2021 la Fiesta de la Primavera en el Autódromo El Villicum. Pero en ese entonces estaba rodeado de jóvenes que lo conocían y en la noche del jueves, desafió su carisma al presentarse con un público que en un gran porcentaje no tenía noción de su existencia.

El oriundo de la Villa del Carril, en Capita, logró que la espera del inicio del show de las bandas sean más amenas y hasta interactuó con el público que al día siguiente lo buscó por el stand de Deportes y hasta le pidió autógrafos. Si bien compartió escenario con reconocidos conductores como Marcela Podda, Pascual Recabarren y Gustavo Toledano, Lito es el único animador de los otros jóvenes convocados que no es del ambiente y que supo hacerse camino para poder estar entre los grandes.

Por ahora, tuvo la aprobación del público de la Fiesta Nacional del Sol, que presenta un espectro totalmente variado y que lo recargó de energías para seguir por este sendero que lo destaca con gran espontaneidad a la hora de estar frente a un micrófono: “No me quedo quieto, quiero mejorar y seguir. Aprendo mucho y no quiero perder esta conexión con la gente”.