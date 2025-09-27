Llega el segundo Festival de Música Saludable: alumnos de 11 escuelas crearon canciones sobre los buenos hábitos Participaron del concurso ‘Elegí ser saludable 2025’, en el marco del Programa Nutrición en Vivo, de Olga Álvarez de Manzano.

Nuevamente los alumnos de las escuelas primarias de la provincia pusieron en juego su creatividad y consciencia para trasmitir el mensaje sobre qué se debe hacer para tener una vida sana. Son los que este año participaron del concurso ‘Elegí ser saludable 2025’, del Programa Nutrición en Vivo, de la licenciada en Nutrición, Olga Álvarez de Manzano. Por segundo año consecutivo, este certamen incluye el Festival de Música Saludable, con las canciones sobre buenos hábitos de vida que los mismos chicos crearon. Este evento musical se realizará el próximo 30 de septiembre.

Abordar la alimentación como uno de los ejes transversales de los buenos hábitos, ha sido la bandera de Programa Nutrición en Vivo que acompaña a los alumnos primarios y secundarios de la provincia desde los 90. Pero, siempre con estrategias innovadoras para incentivar a los chicos a aprender y contagiar el hábito de alimentarse saludablemente, hacer actividad física y mantener medidas de higiene que previenen enfermedades. En este marco, nuevamente los estudiantes de escuelas primarias, pudieron crear canciones sobre estas conductas saludables.

Olga Álvarez de Manzano, dijo que unas 20 escuelas las que participaron de esta propuesta, y que 11 fueron las elegidas por el mejor contenido de sus canciones. También agregó que, como sucedió el año pasado, las canciones elegidas fueron grabadas en un estudio profesional, brindando a los niños la oportunidad de vivir una experiencia que los acerca al mundo artístico e inolvidable. La licenciada dijo que esta actividad se complementará con el festival.

El Festival de Música Saludable se realizará el próximo 30 de septiembre, a partir de las 14, en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán. Durante el evento, los alumnos cantarán en vivo las canciones que crearon con diferentes estilos musicales, y lookeados para brindar un verdadero espectáculo artístico sobre el escenario.

Durante la presentación, se reconocerá a las escuelas por su innovadora propuesta musical que promueve la incorporación de buenos hábitos alimentarios en los estudiantes y en su entorno. Este reconocimiento celebra el esfuerzo y la dedicación de los alumnos y de la comunidad educativa que los acompaña en la construcción de un entorno más saludable.