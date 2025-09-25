Los 5 consejos para bajar de peso y sentirse saludable: las recomendaciones de una especialista sanjuanina La licenciada en Nutrición, Noemí Martín, brindó recomendaciones generales que ayudan a conseguir este objetivo.

Llega el calorcito y la inquietud de perder esos kilitos de más para llegar ‘lo mejor posible’ al verano. Si bien es una opción válida, los especialistas sostienen que los buenos hábitos para controlar el peso y la salud se deben mantener durante todo el año, sin preferencia de una época o estación. De todos modos, para quienes aprovecharán la llegada de la primavera para empezar a cuidarse, hay una serie de recomendaciones generales que ayudarán a conseguir el objetivo.

La licenciada en Nutrición, Noemí Martín, que lo primero que se debe hacer en esta búsqueda de bajar de peso y sentirse saludable es proponerse metas realistas. Y tener ‘bien presente que cada guía o plan de alimentación debe ser siempre y en todos los sasos personalizado. Por otro lado, brindó 5 recomendaciones para tener en cuenta.

Las recomendaciones