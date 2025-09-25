Llega el calorcito y la inquietud de perder esos kilitos de más para llegar ‘lo mejor posible’ al verano. Si bien es una opción válida, los especialistas sostienen que los buenos hábitos para controlar el peso y la salud se deben mantener durante todo el año, sin preferencia de una época o estación. De todos modos, para quienes aprovecharán la llegada de la primavera para empezar a cuidarse, hay una serie de recomendaciones generales que ayudarán a conseguir el objetivo.
La licenciada en Nutrición, Noemí Martín, que lo primero que se debe hacer en esta búsqueda de bajar de peso y sentirse saludable es proponerse metas realistas. Y tener ‘bien presente que cada guía o plan de alimentación debe ser siempre y en todos los sasos personalizado. Por otro lado, brindó 5 recomendaciones para tener en cuenta.
Las recomendaciones
- Alimentación. En cuanto a la alimentación nada está prohibido ni todo Permitido. Pero, poder controlar el tamaño de las porciones es muy importante. Si se quiere bajar de peso, la porción debe ser menor a lo que se venía consumiendo. Es recomendable elegir siempre verduras y frutas de la estación, de diferentes colores y ante todo que gusten para poder disfrutarlas.
- Movimiento. Priorizar la actividad física, que sea del agrado de cada uno, siempre de manera progresiva y respetando el estado y ritmo personal. Se aconseja entre 150 y 200 minutos semanales de actividad física, y realizarla con alegría y entusiasmo.
- Harinas. Controlar el consumo de harinas, especialmente las refinadas. Las galletas, pan, pizza, facturas, empanadas y tartas deben evitarse. El control de los alimentos con alto contenido de hidratos de carbono es clave para mantener el peso.
- Hidratación. Hay que garantizar el consumo de agua fresca de la canilla, de a sorbos, aproximadamente 1 litro y medio por día, aún cuando se tenga sed. Recordar que el agua es esencial para el funcionamiento de todas las células del cuerpo, para regular la temperatura corporal y para eliminar deshechos del organismo.
- Descanso. Recordar que es muy importante dormir entre 7 a 8 horas diarias. El fundamento es que dormir bien no sólo ayuda a reponer energías, sino también a bajar de peso porque regula las hormonas del apetito.