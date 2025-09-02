Alumnos de Pocito que, tras hallar dos alacranes en la escuela, hicieron un trabajo sobre este arácnido y ganaron en la Feria de Ciencias Son de 3er grado de la Escuela Marco Antonio Zalazar quienes hasta realizaron un alacrán de tela para mostrar sus partes.

¿Por qué le tenemos miedo? Fue la pregunta que sirvió de disparador para que los alumnos de 3er grado de la Escuela Marco Antonio Zalazar, de Pocito, hicieran un trabajo sobre el alacrán con el que participaron en la instancia zonal de la Feria de Ciencias y ganaron el pase a la instancia provincial. Eligieron este tema de investigación tras encontrar dos de estos ‘bichos ponzoñosos’ en la escuela.

Todo la comunidad educativa de la Escuela Zalazar se revolucionó con el hallazgo de dos alacranes en el edificio escolar y de descubrir, tras atraparlos y llevarlos a analizar, que eran de la especie Tityius Trivitatus y venenosos. Y fueron los chicos de 3er grado quienes quisieron conocer más sobre este arácnido para conocer por qué la gente le teme tanto. Así nació el proyecto ¿Por qué le tenemos miedo?.

Sandra Illanes, maestra de estos alumnos, contó que los chicos trabajaron durante los meses de mayo, junio y julio para recaudar información sobre el alacrán y descubrir que no es un insecto ‘como muchos creen’, sino un arácnido (porque tiene 8 patas en lugar de 6), que su plato preferido son las cucarachas y grillos, y que sólo pican cuando se sienten atacados, clavando su aguijón, el mismo que les sirve para cuidarse de sus depredadores.

Los alumnos, además de reunir toda esta información sobre este arácnido, confeccionaron un alacrán en tela para mostrar que su tamaño puede alcanzar los 25 centímetros y que se distingue de los demás arácnidos por poseer los pedipalpos quelados (un par de pinzas) y una cola con aguijón. Con este trabajo participaron de la instancia zonal de la Feria de Ciencias junto a otras escuelas de Pocito, Sarmiento y Rawson, ganando el pase a la instancia provincial de esta feria.