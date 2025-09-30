Los alumnos secundarios que les enseñan a chicos de otros colegios a salvar vidas Son del Colegio Divina Misericordia, de Capital, que con prácticas refuerzan lo que aprenden en el Bachiller Experto en Defensa Civil.

Reforzar lo aprendido con clases prácticas que benefician a otra comunidad educativa es el objetivo que persiguen los alumnos del Colegio Divina Misericordia que cursan el Bachiller Experto en Defensa Civil. Participan de proyectos institucionales que incluyen la visita a otros colegios para enseñarles a sus pares nociones básicas sobre actuación ante un terremoto y de primeros auxilios.

Hace un par de días, los alumnos que cursan el Bachillerato Experto en Defensa Civil, del Colegio Divina Misericordia, visitaron el Colegio Cacique Angaco, en Angaco, para realizar una nueva charla de capacitación. En esta ocasión abordaron el tema de prevención de riesgo y actuación ante un terremoto en instituciones educativas. En este marco, compartieron con sus pares las nociones básicas de un protocolo de acción antes, durante y después del sismo para minimizar los riegos, con identificación de salidas de emergencia y de lugares seguros dentro del edificio escolar, entre otros puntos a tener en cuenta.

Esta clase práctica estuvo destinada a los alumnos de 5to año para que se transformen en ‘agentes multiplicadores’ de estos saberes para transmitir lo aprendido al resto de la comunidad educativa. ‘En el Colegio Divina Misericordia, que le permite a los jóvenes y adultos terminar el secundario, los alumnos tiene la posibilidad de cursar el Bachillerato Experto en Defensa Civil que tiene dos orientaciones: Medio ambiente y Seguridad. Dentro de Seguridad, trabajan en un sistema educativo basado en proyectos que incluyen prácticas en las que aplican todo lo aprendido. Pero con el plus de transmitir esos conocimientos a otros estudiantes y a la comunidad’, dijo David Britos Sánchez, director del colegio mencionado.

En la visita al Colegio Cacique Angaco, los alumnos de la orientación Seguridad también le enseñaron los locales las actuaciones básicas en primeros auxilios, especialmente a cómo realizar correctamente la RCP. Para ello utilizaron muñecos y también el acompañamiento de los profesores Enrique Ortega y Romina Contreras, que son los responsables de estos proyectos institucionales con prácticas y visitas a la comunidad incluidas. ‘Nos hemos dado cuenta de que el hecho de trabajar con proyectos le da la posibilidad a los alumnos a poner en práctica lo aprendido lo que como consecuencia positiva les permite reforzar los contenidos y vivenciar el alcance de estas acciones’, sostuvo Britos Sánchez.