Los jóvenes sanjuaninos que confeccionan sus propios disfraces con elementos reciclados para divertir a los chicos Se trata del grupo ‘Jóvenes del futuro’ que, tras 10 años, continúan animando gratis diferentes eventos infantiles y organizando chocolates para los niños de menos recursos.

Hace 10 años hicieron su primera intervención, mientras trabajaban en el depósito del área de Inclusión Social del municipio de Rawson. Y fue ante la necesidad de contar con personajes infantiles para animar los eventos que organizaba esta comuna. Pero, les gustó tanto llevarles alegría a los chicos de menos recursos que decidieron continuar con la animación y con un plus: confeccionar sus propios disfraces con materiales reciclables. Se trata del grupo ‘Jóvenes del futuro’ que actualmente también organiza chocolates infantiles gratuitos y campañas solidarias para ayudar a familias carenciadas.

Juan Carlos Costela, uno de los integrantes del grupo, dijo que tras participar en diferentes eventos infantiles organizados por el municipio y vistiendo trajes alquilados, decidieron crear su propio grupo de animación, poniendo en juego su creatividad. Es que ante la falta de recursos para alquilar trajes, decidieron confeccionarlos con materiales reciclables. ‘El primer chocolate para los niños lo realizamos en un asentamiento de Médano de Oro y a pulmón. Conseguimos donaciones y regalamos un juguete a cada chico. En esa ocasión, me tocó disfrazarme de Mickey’, dijo Costela.

Como de a poco fue creciendo la cantidad de chocolates organizados por este grupo como también el número de integrantes, surgió la necesidad de confeccionar trajes de personajes infantiles para todos. Ante la falta de recursos, pusieron en marcha su creatividad para usar distintos materiales reciclables para confeccionarlos. Y no sólo usaron esta técnica para hacer los trajes con restos de prendas en desuso, sino hasta para construir dos de los robots más conocidos: Optimus y Iron Man.

A los 5 años de realizar estas actividades, decidieron nombrar al grupo ‘Jóvenes del futuro’, nombre que conservan hasta el día de hoy y para hacer referencia que el futuro se crea desde el presente. ‘Además de los chocolates también organizamos campañas solidarias para ayudar a familias carenciadas o que por diferentes contingencias pasan por una mala situación. Conseguimos muchas donaciones para las familias de Jáchal que fueron víctimas de las inundaciones hace unos meses atrás. Todo este trabajo nos reconforta’, sostuvo Costela.