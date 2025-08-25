Los mejores churros de Rivadavia fascinaron al público y ganaron un premio total de $300.000 Hubo primero, segundo y tercer premio. También recibieron trofeos.

El aroma a masa frita y azúcar copó el Parque de Rivadavia este domingo en el primer Concurso del Churro, un evento que reunió a familias enteras, emprendedores y fanáticos de la cocina tradicional para celebrar el aniversario del departamento.

Con el parque convertido en una verdadera fiesta gastronómica, los participantes sacaron a relucir sus mejores recetas para conquistar al jurado y al público. Hubo churros para todos los gustos: los clásicos de siempre, rellenos de dulce de leche, bañados en chocolate y hasta versiones saladas que sorprendieron a más de uno.

Tras una jornada cargada de sabor, Soledad de Mora se llevó el primer puesto y un premio de $150.000 en efectivo, además del trofeo municipal y los aplausos de todos. El segundo lugar fue para Ariel Nieto, que recibió $100.000, mientras que Oscar Pérez completó el podio con $50.000 y el reconocimiento de los presentes.

Los asistentes no sólo disfrutaron de los churros, sino también de un paseo de artesanos locales, música en vivo y actividades recreativas que transformaron el parque en un gran punto de encuentro para los rivadavienses.

Con un total de $300.000 en premios, el certamen no solo premió la creatividad y la técnica, sino que también dejó en claro que el churro, lejos de pasar de moda, sigue siendo un clásico que enamora paladares y une a toda la comunidad.