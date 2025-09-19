Los niños coparon de alegría y entusiasmo el Velódromo para cerrar la Semana de la Educación Inicial El acto contó con la presencia del gobernador, Marcelo Orrego, quien ratificó el compromiso de seguir invirtiendo en educación.

El bullicio retumbó en el interior del Velódromo Vicente Chancay desde el minuto cero. Y se mantuvo así hasta el fin de una jornada en la que sobró entusiasmo y alegría. Esto se vivió durante el cierre de la Semana del Nivel Inicial donde los chicos se divirtieron con juegos, música y cantos. El acto contó con la presencia del Gobernador, Marcelo Orrego, y demás autoridades provinciales.

La canción ‘sal de ahí chivita, chivita’, que interpretó una de las bandas que subió al escenario instalado en el interior del Velódromo, en Pocito, encendió el entusiasmos de los niños. Pero también de los grandes. Tanto las seños como los familiares que acompañaros a los alumnos también cantaron e hicieron palmas para acompañarlos y compartir uno de los tantos momentos divertidos que tuvo la jornada.

Tras este show musical, ingresaron las actividades al Velódromo, encabezadas por el gobernador, Marcelo Orrego, y por el vicegobernador, Fabián Martín, que se contagiaron del entusiasmo reinante y se acercaron a los chicos para saludarlos y hacer ‘choque de manos’. Tras este momento descontracturado, Orrego, se dirigió a todos los presentes. En primer lugar agradeció y felicitó a las docentes por el ‘enorme trabajo’ que realizan y, en segundo, se comprometió a ‘seguir invirtiendo en educación’ porque es el único camino para que ‘San Juan’, siga brillando.

Los alumnos del JINZ Nro 29 de la Escuela Urquiza copó el sector frente al escenario para poner en escena una representación que captó la atención de todos los presentes. Fue la obra ‘La estatua que soñaba con el Sol’, protagonizada por la Estatua de la Libertadque se encuentra en la plaza departamental de Pocito.