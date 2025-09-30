Los vecinos de 9 de Julio cuentan con un espacio totalmente equipado y gratuito para hacer desde zumba hasta entrenamiento de alto rendimiento Se trata del Gimnasio Municipal ‘Vivir bien’ que cuenta con más de 30 máquinas y que permanecerá abiertos mañana, tarde y noche.

Los vecinos de 9 de Julio ahora cuentan con un espacio completamente renovado y equipado para hacer actividad física en forma gratuita. Se trata del Gimnasio Municipal ‘Vivir bien’ que fue reinaugurado con nuevas instalaciones y mejores servicios, pensado para el bienestar, la salud y la actividad deportiva de toda la comunidad. Cuenta con más de 30 máquinas nuevas y espacios para hacer desde zumba hasta entrenamiento de alto rendimiento.

‘Invertir en deporte es mucho más que construir un espacio. Es invertir en salud, en disciplina, en valores, en trabajo en equipo. Es fortalecer a la persona, pero también a toda la comunidad’, dijo el intendente de 9 de Julio, Daniel Banega, al inaugurar el gimnasio.

También agregó que en los últimos meses se concretaron importantes trabajos de construcción, refacción y modernización, que dotan al gimnasio de una ‘infraestructura de primer nivel y con equipamiento de última generación’.

Entre las principales intervenciones se destacan el arreglos en el techo, pintura y pisos; nueva cartelería de ingreso y letras corpóreas; decoración artística con murales y graffitis alusivos al deporte; colocación de bancos metálicos en el acceso; acondicionamiento de sectores de pesas y máquinas; instalación de más de 30 máquinas nuevas; incorporación de pisos sintéticos para actividades de yoga, zumba, aerobox y entrenamiento deportivo; acondicionamiento integral de baños; y mejora total del sistema de iluminación.

El gimnasio contará también con la presencia de profesores y personal de recepción, para brindar acompañamiento y garantizar el buen funcionamiento de las actividades, según dijo el intendente. Y que este espacio ‘podrá ser aprovechado gratuitamente’ por vecinos y vecinas en general, como así también por clubes, instituciones y fuerzas de seguridad que podrán utilizarlo para entrenamientos y actividades deportivas.

Benega también agregó que todas las obras de refacción y mejoramiento de las instalaciones fueron realizadas por personal municipal, ‘con la dedicación y el compromiso’ que caracterizan a cada proyecto llevado adelante en la gestión. ‘Esta obra no sólo significa la apertura de un lugar para el entrenamiento físico, sino también la reafirmación de nuestro compromiso con la salud y el deporte, pilares fundamentales para el desarrollo íntegro y el bienestar de nuestra comunidad’, sostuvo Benegas.

Horarios de funcionamiento

El Gimnasio Municipal ‘Vivir Bien’, en el departamento de 9 de Julio, ya está en funcionamiento y en los siguientes horarios:

-Mañana: de 7 a 11.

-Tarde: de 15 a 19.

-Noche: de 20 a 23.