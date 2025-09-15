Los vecinos de San Martín tienen un nuevo espacio para practicar deportes gratis y disfrutar de un paseo El municipio de esta comuna inauguró el primer playón polideportivo en el Barrio San Isidro.

El municipio de San Martín dejó inaugurada una obra muy esperada por los vecinos y que tiene como objetivo fomentar la práctica de deporte y el esparcimiento en familia. Se trata del Playón Polideportivo ‘José Máximo Cabrera’ (Titi), en el Barrio San Isidro, en el sector Norte del departamento. Este espacio ofrece instalaciones para practicar diferentes disciplinas deportivas y para disfrutar de un picnic al aire libre.

Promover el deporte, la integración y el encuentro comunitario fue el objetivo de la intendenta de San Martín, Analía Becerra, para poner en marcha la construcción de este playón polideportivo que se realizó con fondos municipales. Y que se inauguró en el marco del 83er aniversario del departamento. Durante la inauguración, la funcionaria dijo, que ‘se seguirá trabajando’ para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El Playón polideportivo cuenta con una cancha cerrada para la práctica de fútbol, vóley y básquet, entre otras disciplinas. Mientras que en el exterior hay una pista de salud con diferentes aparatos para ejercitarse y mejorar la condición física y mejorar la calidad de vida. A esto se suma bancos y mesas que la gente puede utilizar para tomar mate mientras observa los partidos en el playón o para disfrutar de un día de picnic.

El espacio también ofrece sectores parquizados con césped y con árboles que se plantaron para contar con sombra el próximo verano. A esto se suma el sistema de iluminación Led que permite el uso del lugar durante la noche y con una mayor seguridad.

En honor a un querido vecino

A la hora de elegir el nombre para el nuevo Playón Polideportivo, en el Barrio San Isidro, el municipio no tuvo dudas. Decidió bautizarlo ‘José Máximo Cabrera’, en honor a uno de los vecinos más queridos y recordados del departamento. ‘Conocido popularmente como ‘Titi’, este hombre fue dirigente, técnico y masajista del Club Peñaflor, dejando una huella imborrable en este club y en la historia del deporte local. Sus familiares estuvieron presentes en la inauguración del playón que lleva su nombre.