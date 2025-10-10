“Lucha” Aymar, Beltrán Briones y Sofía Contreras, los invitados de lujo al FNS Forum 2025 Se trata de una nueva edición del encuentro en el marco de la Fiesta Nacional del Sol que conecta ideas, talento y oportunidades.

San Juan se prepara para una tarde distinta. El próximo miércoles 19 de noviembre, el Centro de Convenciones será escenario del FNS Forum 2025, una nueva edición del gran encuentro que, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, conecta ideas, talento y oportunidades.

Este año, las charlas reunirán a tres figuras que desde mundos muy diferentes comparten un mismo propósito: inspirar a transformar.

Luciana Aymar, leyenda del hockey argentino, símbolo de disciplina y superación, traerá su historia de esfuerzo y pasión. Beltrán Briones, empresario inmobiliario y creador de contenidos, compartirá su mirada fresca sobre el trabajo, la inversión y la forma de pensar el futuro.

Y Sofía Contreras, autora del libro “Pasá a la acción” y cofundadora de Chicas en Tecnología, ofrecerá una perspectiva poderosa sobre liderazgo joven, innovación y propósito. Reconocida por el Foro Económico Mundial y la Universidad de Georgetown, representa la energía de una generación que decide hacer y no esperar.

Desde Gobierno indicaron que la entrada es libre y gratuita. Además invitaron a los sanjuaninos a seguir las redes sociales de FNS Forum 2025 para conocer la fecha de apertura de inscripciones.