El viernes estuvo marcado por fuertes ráfagas de viento del sudeste y según lo que prevé el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que en la noche, la intensidad disminuya y le dé el paso a los chaparrones.
También detallaron que para este sábado, el cielo estará parcial a mayormente nublado y el viento provendrá del sudeste pero en la tarde-noche, rotará hacia el norte.
La máxima ascenderá hasta los 28°C mientras que la mínima caerá hasta los 12°C.
Mientras que el domingo 19, Día de la Madre, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y viento del noroeste, que cambiará hacia el norte por la tarde-noche.
La máxima trepará hasta los 31°C y la mínima será de 14°C.