Luego del fuerte viento, cómo seguirá el tiempo este viernes y lo que se viene para el fin de semana El detalle de lo que se espera en materia climática, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El viernes estuvo marcado por fuertes ráfagas de viento del sudeste y según lo que prevé el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que en la noche, la intensidad disminuya y le dé el paso a los chaparrones.

También detallaron que para este sábado, el cielo estará parcial a mayormente nublado y el viento provendrá del sudeste pero en la tarde-noche, rotará hacia el norte.

La máxima ascenderá hasta los 28°C mientras que la mínima caerá hasta los 12°C.

Mientras que el domingo 19, Día de la Madre, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y viento del noroeste, que cambiará hacia el norte por la tarde-noche.

La máxima trepará hasta los 31°C y la mínima será de 14°C.