El viernes estuvo marcado por fuertes ráfagas de viento del sudeste y según lo que prevé el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que en la noche, la intensidad disminuya y le dé el paso a los chaparrones.

SMN17102025
Pronóstico del viernes 17 de octubre.

También detallaron que para este sábado, el cielo estará parcial a mayormente nublado y el viento provendrá del sudeste pero en la tarde-noche, rotará hacia el norte.

La máxima ascenderá hasta los 28°C mientras que la mínima caerá hasta los 12°C.

SMN18102025
Pronóstico del sábado 18 de octubre.

Mientras que el domingo 19, Día de la Madre, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y viento del noroeste, que cambiará hacia el norte por la tarde-noche.

La máxima trepará hasta los 31°C y la mínima será de 14°C.

smn19102025
Pronóstico del domingo 19 de octubre.
Pronóstico Tiempo