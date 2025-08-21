Malestar e indignación en Valle Fértil por pintadas en piedras y turistas que dejan residuos en el río Las Tumanas Los habitantes vallistos repudiaron lo sucedido en las últimas semanas en uno de los lugares más turísticos del departamento.

La zona del río Las Tumanas, apenas unos kilómetros antes de llegar al corazón de San Agustín, es de los sitios más elegidos por los turistas que llegan a Valle Fértil. En estas últimas semanas, los habitantes vallistos hicieron público su malestar después de haber encontrado pintadas en las piedras del río y una gran cantidad de residuos que los turistas dejan en el lugar.

El imponente paisaje que ofrece Las Tumanas se vio opacado por las pintadas que, algunas personas, realizaron en las enormes piedras apostadas en el río. Nombres, símbolos y hasta flechas marcadas con aerosol en las piedras causaron la indignación de los vallistos y de los propietarios de emprendimientos turísticos apostados en el lugar.

“Da mucha bronca esta escena porque es naturaleza pura y se ve manchada por gente que viene hacer daño. No sabemos con qué intención lo hacen ¿para dejar su nombre? Si ellos supieran el mal que significa para nuestro Valle”, expresó indignado un vecino de Valle Fértil que hizo público el reclamo.

Es que la postal se repite nuevamente. Ya ocurrió hace tiempo atrás y derivó en la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente que tuvo que montar todo un procedimiento especial para poder sacar las pintadas de las piedras. “No es un proceso para nada fácil sacar la pintura de las piedras, por eso estamos indignados”, expresó el hombre que a la vez reclamó más control por parte de las autoridades en el lugar.

Otro de los problemas es la enorme cantidad de basura que los emprendedores turísticos deben retirar cada fin de semana. A pesar de tener basureros y contenedores de residuos en el lugar, los turistas que llegan a pasar el día, ya sea para comer un asado en el río o a tomar mates, dejan la basura allí mismo en el río. “Nos encanta que vengan y nos visiten pero tienen que entender que nosotros cuidamos mucho al Valle y a la naturaleza, deben llevarse los residuos”, comentó el vallisto.