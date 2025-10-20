Mantenimiento del arbolado público en distintos sectores de la Ciudad: el cronograma

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Servicios y Ambiente, informó que durante la semana del lunes 20 al domingo 26 de octubre se llevará a cabo un nuevo operativo de mantenimiento del arbolado público, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, optimizar la iluminación en calles y espacios públicos, y preservar la salud de los ejemplares urbanos.

Del lunes 20 al viernes 24, los equipos municipales trabajarán en el despeje de luminarias y corte de ramas bajas, atendiendo reclamos y realizando tareas programadas en distintos puntos de la ciudad. Durante el turno mañana, los operarios intervendrán de 8 a 13 horas, mientras que por la tarde, de 13 a 17 horas, se realizarán trabajos en domicilios particulares según los pedidos ingresados al sistema de reclamos municipal.

El sábado 25 y domingo 26 de octubre, las cuadrillas continuarán con la erradicación de árboles peligrosos en domicilios particulares, priorizando aquellos casos que representen un riesgo para la seguridad de los vecinos o el tendido eléctrico.