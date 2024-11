Marcelo Orrego sorprendió y cantó dos temas de folklore junto a Giselle Aldeco El gobernador fue invitado por la artista sanjuanina y se animó a cantar en el escenario mayor.

“Voy a invitar al gobernador a que suba al escenario. Me dijeron que le gusta cantar”, expresó Gisel Aldeco quien le dio paso a Marcelo Orrego en el escenario mayor cuando la cantante sanjuanina ya entonaba sus últimos temas. El funcionario no se achicó y ahí no más recibió un micrófono para acompañar a la sanjuanina.

Para romper el hielo el primer tema elegido por Orrego fue “Luna Cautiva”, tema que originariamente es de Los Chalchaleros y que Gisel Aldeco siempre lo canta en cada uno de sus shows. El gobernador no desentonó, todo lo contrario, sorprendió a todos y se ganó los aplausos de miles de personas en el escenario mayor. Ahí no más, Aldeco lo invitó a cantar un tema más y el elegido fue “Puente Carretero”.