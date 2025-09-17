Marcha federal universitaria en San Juan: una multitud se manifestó por las calles del microcentro La UNSJ y distintas agrupaciones sociales, marcharon por las calles del centro sanjuanino justo en el momento en el que se rechazó el veto al financiamiento universitario firmado por el presidente Javier Milei.

Con banderas, pancartas dirigidas al Gobierno nacional, bombos, redoblantes y hasta bombas de estruendo, cientos de sanjuaninos marcharon por las calles del microcentro en adhesión a la marcha federal universitaria en reclamo al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

La manifestación se repitió en todo el país y en San Juan dio inicio casi en el momento justo cuando en Cámara de Diputados se rechazaban los vetos de Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Tras la decisión, los sanjuaninos reaccionaron con aplausos, abrazos y un grito de esperanza.

La concentración fue en Plaza 25, por Avenida Ignacio de la Roza se dirigieron hasta Entre Ríos por donde partieron hasta avenida Libertador. Luego fueron hasta calle Caseros y conectaron con Mitre para finalizar en calle Jujuy, entre Mitre e Ignacio de la Roza.

Lógicamente autoridades, profesionales docentes y alumnos de la Universidad Nacional de San Juan encabezaron la marcha pero también estuvieron representantes de gremios docentes, dirigentes políticos, estudiantes preuniversitarios quienes se sumaron a la marcha para visibilizar la importancia de la educación pública y rechazar el veto presidencial al financiamiento universitario. Hubo también agrupaciones políticas como ATE y el Polo Obrero, por mencionar algunas.