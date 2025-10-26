María Teresa, la vecina de Capital que inauguró la votación en la Escuela Antonio Torres Tiene 71 años y no dudó de cumplir con su deber.

Orgullosa de haber casi abierto la escuela y con una sonrisa de oreja a oreja, así se retiró María Teresa Díaz de la institución educativa ubicada en calle General Acha y Santa Fe, en Capital.

Es vecina de la zona, tiene 71 años y dijo que es una gran responsabilidad ir a votar mientras pueda hacerlo. Tempranito se apostó en las puertas del establecimiento educativo y fue la primera en ingresar. Cerca de las 8.05, ya había puesto un pie en la vereda.

“Siempre vengo temprano porque me gusta ir a misa. Si lo hago al revés, me desocupo cerca del mediodía y ya es tarde para ir a hacer de comer”, expresó entre risas. Asegura que la Boleta Única de Papel fue toda una novedad pero la presidente de mesa la ayudó, ya que ve poco.