Más de 60.000 expedientes se llevan tramitados en Cuyo por la ciudadanía española El 22 de octubre vence indefectiblemente el plazo para obtener el turno que habilita a realizar el trámite. Hasta esa fecha se podrá presentar la documentación correspondiente más allá de que el proceso puede demorar uno o dos años más para obtener definitivamente la ciudadanía.

Por estas semanas las oficinas del Viceconsulado Honorario en San Juan, que funcionan en la Casa España, en el centro de la ciudad de San Juan, se encuentran, cada miércoles, repletas de gente que se da cita a esta dependencia para averiguar o constatar el estado de la documentación destinada a tramitar la ciudadanía española por la Ley de Nietos.

Pedro Vidal, vicecónsul Honorario de España en San Juan es quien comanda esas oficinas que una vez a la semana son visitadas por cientos de sanjuaninos que desean completar este trámite antes del 22 de octubre, fecha en que vencerá el plazo definitivo para obtener un turno que es proporcionado directamente por el Consulado General de España en Mendoza, vía on line, por ser la entidad consular más cercana a la provincia de San Juan.

Ante una pregunta, Vidal dijo que no se puede establecer el número exacto de sanjuaninos que han tramitado la ciudadanía debido a que a que muchos de ellos concurrieron directamente a la provincia de Mendoza. Lo que se puede consignar es que a nivel Cuyo son más de 60.000 los expedientes que se han tramitado hasta ahora, lo que demuestra la gran aceptación que ha tenido esta iniciativa de otorgar ciudadanía española a argentinos sin necesidad de residir en España.

Pedro Vidal, Vicecónsul Honorario de España en San Juan.

Reconocimiento español

La Ley de Nietos es una norma que ha permitido a descendientes españoles tramitar la ciudadanía sin tener que acreditar residencia en la Península Ibérica.

La ley de referencia se denomina oficialmente Ley de Memoria Democrática y consiste en una legislación española que ha abierto una ventana histórica para que miles de argentinos con raíces españolas puedan sentirse reconocidos como tales con una doble ciudadanía que puede llegar a facilitarles algunas gestiones en caso de viajar, visitar o radicarse en España.

El Consulado General de España en Mendoza, con jurisdicción sobre San Juan, ha comunicado en estos últimos meses que a partir del 22 de octubre ya no se recibirán nuevas solicitudes para hacer el trámite de ciudadanía, aunque quienes hayan iniciado el trámite, mediante la obtención del turno correspondiente, antes de esa fecha podrán continuarlo con total normalidad hasta su resolución definitiva.

En San Juan, donde la colectividad hispana mantiene una fuerte presencia cultural y social, se ha manifestado desde 2022, fecha en que se inició este proceso, un gran interés que ha llevado a que el Viceconsulado Honorario tuviera que reforzar su atención al público. Esa misma concurrencia hizo que el 31 de agosto del año pasado, se resolviera prorrogar la posibilidad de hacer el trámite hasta esta nueva fecha del 22 de octubre, que según se ha asegurado es inamovible.

Beneficiarios

Hay que tener en cuenta que el beneficio alcanzó a nietos y bisnietos de españoles que emigraron, en su mayoría, durante la Guerra Civil y la posguerra. Hasta ahora, en la provincia, familias enteras lograron acceder a la nacionalidad, lo que no solo refuerza el vínculo histórico con la península, sino que abre oportunidades en materia de educación, trabajo y libre circulación en la Unión Europea.

Se prevé que con el cierre de este nuevo plazo, todavía quedarán personas sin poder concretar el trámite, por no haber podido reunir en tiempo y forma la documentación que se exige quedando fuera del beneficio.