Más obras en Rivadavia: ahora trabajan para renovar por completo la imagen del paseo de un barrio histórico Se trata de la plaza del Barrio Camus que lucirá desde luminarias hasta juegos nuevos.

La consigna de trabajo es clara: ‘que la plaza vuelva a brillar’. Y ya comenzaron los trabajos para cumplirla. El municipio de Rivadavia puso en marcha la renovación del paseo principal del Barrio Camus, a metros del Hospital Marcial Quiroga. La obra forma parte del plan municipal de intervenciones para mejorar cada lugar de encuentro vecinal en el departamento, e incluye desde luminarias a juegos nuevos.

La gestión municipal sigue adelante con el plan de obras para renovar cada rincón de la comuna. Este vez le tocó el turno a la plaza del Barrio Camus, un espacio de encuentro muy utilizado por los vecinos. En este caso, las tareas incluyen la construcción de veredas nuevas, la restauración de la fuente principal, la incorporación de nueva iluminación y el reacondicionamiento del mástil, elementos que garantizan un espacio más accesible, seguro y moderno. Además, se están recuperando y pintando los juegos infantiles, mejorando los sectores de recreación para que niños, jóvenes y adultos disfruten de un espacio renovado en su propio barrio.

Estos trabajos forman parte de la política de realizar obras con mano de obra municipal, lo que permite optimizar recursos y, al mismo tiempo, mantener un contacto directo con las necesidades de los rivadavienses. Esta intervención se suma a las obras que se llevan adelante en distintos puntos de Rivadavia, siempre con el objetivo de atender las demandas de los vecinos y transformar espacios públicos en lugares de integración y convivencia.