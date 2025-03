“Me basta con saber que hice las cosas bien”, el último posteo de la joven que murió en la puerta de un boliche Se trata de una historia de Instagram que Ludmila Aumada compartió en las últimas horas.

La muerte Ludmila Aumada, de 20 años, generó conmoción luego de que se conocieran detalles de cómo la joven se descompensó y rápidamente perdió la vida. En sus redes sociales, no sólo mostraba su amor por el deporte sino que también promocionaba el lugar donde estaba trabajando. Pero un posteo que compartió en las historias de Instagram llamó la atención.

“Y no quiero demostrar a nadie que soy una buena persona, una santa, o algo parecido. Yo no pretendo demostrar nada a nadie, no me la vivo dándome golpes de pecho. Soy dura con quien lo merece, me defiendo de quien pretendía dañarme. Doy ternura a quien me la brinda y amor a quien se lo gane. No quiero que nadie opine que soy una buena persona, me basta con saber que he hecho las cosas bien, de acuerdo a mi criterio, por lo mismo, vivo con la conciencia tranquila y con eso me basta”, es lo que expresaba la publicación.

En tanto, en su perfil, la joven mostraba con orgullo ser madrina de una pequeña nena y portar los colores del equipo de futsal del Club Barrio Rivadavia.