Mejoran el estado de dos vitales calles de Caucete Los trabajos están comprendidos dentro del plan de mejoramiento de arterias del casco urbano de la ciudad que ha quedado en mal estado después de la renovación del sistema de alcantarillado.

Dos importantes tramos de las calles Laprida y San Martín, entre Juan José Bustos y Diagonal Sarmiento estarán interrumpidos al tránsito durante la mañana de hoy, debido a trabajos de mantenimiento y bacheo con concreto asfáltico en frío, que se realizarán para mejorar el intenso tránsito que tiene lugar por esas arterias.

Los trabajos se iniciarán a partir de las 8 y se calcula que podrán terminarse pasado el mediodía, por lo que a la tarde ambos tramos estarían liberados al tránsito. Se trata de dos calle muy importantes debido a su proximidad a dos establecimientos educativos y el Salón Cultural de Caucete.

Desde la comuna caucetera se ha solicitado a conductores y peatones circular con precaución por la zona cercana a la obra para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

En los próximos días se continuará con otras obras similares en el marco del plan municipal de mejoramiento de arterias que quedaron afectadas por los trabajos de cloacas realizados por OSSE en la ciudad de Caucete.