Mirá cómo continuará el tiempo este lunes y lo que se prevé para el martes en San Juan Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la máxima sea de 15°C.

La jornada de este lunes arrancó con un ventarrón del sur, que según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, permanecerá hasta la noche con ráfagas que irán de los 59 a los 78 km/h, y se calmará en el inicio del martes.

Para lo que resta del día, se espera que la máxima ascienda a 15°C, mientras que la mínima está pronosticada en 10°C. El viento fresco tocará su velocidad máxima en la tarde rozando los 80km/h.

En tanto que se prevé que para el martes 28 de octubre, las ráfagas desaparezcan. El cielo se presentará mayor a parcialmente nublado y el viento provendrá del sector sur en la madrugada pero rotará hacia el sudeste por la mañana.

La máxima trepará hasta los 17°C y la mínima será de 5°C.