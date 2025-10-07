Mirá cómo avanzan los cinco nuevos miradores en el Dique Punta Negra Los cinco miradores en construcción prometen transformar la experiencia turística en el perilago del dique. El proyecto incluye parasoles con diseño innovador, senderos seguros, estaciones solares y accesos pavimentados.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan avanza con el proyecto destinado a revalorizar el entorno del Dique Punta Negra mediante la construcción de cinco miradores turísticos. Estas obras tienen como objetivo principal mejorar la experiencia recreativa de visitantes locales y turistas, integrando confort, seguridad y diseño en armonía con el paisaje natural.

Cada mirador estará equipado con plataformas elevadas, sombrillas metálicas con diseño tipo cosmos, mesas y bancos de hormigón, cestos de residuos y recorridos peatonales con barandas de seguridad. Los parasoles, fabricados con chapa microperforada, brindan sombra permanente y proyectan juegos de luces sobre el suelo, creando un efecto visual único.

El diseño incorpora equipamiento sustentable como estaciones solares para carga de celulares, infladores solares para bicicletas, estacionamientos pavimentados para autos y motos, y bicicleteros, apuntando a una experiencia moderna y ecológica.

Los miradores 1 y 2 se encuentran en un 30 % de avance. En estos puntos se ejecutan tareas estructurales como el armado y encofrado de muros de contención, llenado de hormigón para barandas y la fabricación de piezas metálicas en taller.

En cuanto a los miradores 3 y 4, ya comenzaron las primeras labores, que incluyen el cerramiento de obra, colocación de cartelería informativa y movimiento de suelos con maquinaria pesada, marcando el inicio de una nueva etapa de intervención en el perilago.

El Mirador Nº 5 es el que presenta mayor avance, con un 95 % de la obra completada. Actualmente se encuentra en etapa de finalización, con tareas de demarcación vial, corrección de cartelería, instalación de luminaria LED en parasoles y bordes del paseo, armado del tablero eléctrico, retoques de pintura y colocación de equipos solares.