Nancy Ceja, nueva Reina de Personas Mayores, de Pocito: “Me comprometo a luchar contra el maltrato a los abuelos” Fue una de las 41 candidatas que compitieron por la corona departamental y que obtuvo la mayor cantidad de votos.

‘Antes de criticar o quejarse, hay que involucrarse’. Esta es la frese de cabecera de Nancy Lina Ceja que fue elegida Reina de Personas Mayores, de Pocito, entre las 41 mujeres que se candidatearon para este título. Esta mujer de 61 años, dijo que aprovechará la ‘visibilidad’ que le dará el reinado para trabajar contra el maltrato a los abuelos. ‘Voy a trabajar para que se los respete porque se han ganado ese derecho’, dijo Nancy.

Todos la conocen por ser carismática y por sonreír siempre, pese a las dificultades o momentos difíciles. Pero, dijo que reír permanentemente no significa que no se tome la vida muy en serio. Sobre todo cuando se trata de ayudar al otro. ‘Siempre me conmueven los casos de gente que la está pasando mal. Por eso busco involucrarme para mostrar que hay que ser optimista para lograr mejorar las cosas. Colaboro con el merendero Sueños de Ángeles donde asisten chicos con discapacidad con los que comparto muy buenos momentos’, dijo la mujer.

Pese a estar en edad de jubilarse, Nancy sostuvo que no quiere dejar de trabajar como empleada administrativa, no sólo porque siente que el ‘trabajo es salud’, sino también por considerarlo un instrumento de ayuda. Agregó que desde su trabajo puede ayudar a las personas mayores a resolver inconvenientes en cuanto a la realización de trámites o al uso de la tecnología que les provoca más de un dolor de cabeza. ‘Me gusta guiarlos, resolver sus inconvenientes y ayudarlos de corazón con sus trámites. Me duele cuando los dejan esperando, sin darles una respuesta, y sin siquiera mirarlos a los ojos. Creo que toda persona mayor se ha ganado el derecho de ser respetada. Por eso me comprometo a luchar contra el maltrato a los abuelos’, dijo Nancy.

La flamante Reina dijo que aprovechará la ‘visibilidad’ que tendrá con su nuevo rol para potenciar la ayuda a los ‘abuelos’. Contó que visitará los centros de jubilados del departamento para dar charlas sobre los derechos que tienen las personas mayores y hasta para enseñarles cómo usar la tarjeta de débito o el celular para realizar trámites. ‘Hay muchos abuelos que no tienen a nadie y que necesitan que alguien los acompañe. Voy a tratar de hacerlo porque es lo que me gustaría que me pasara a mí si estuviera en esa situación. Gracias a Dios, no me pasa’, dijo la mujer.

Nancy tiene 3 hijos y 3 nietos con los que siempre comparte buenos momentos en su casa en la Zona Norte de Pocito. Y se describió como una mujer trabajadora, solidaria y creyente en Dios a quien le ‘debe’ la buena vida que tiene. ‘Si me hubieran dicho que a los 61 iba a ser Reina, no lo hubiera creído. Es más, aún no termino de creer que me hayan elegido entre tantas mujeres hermosas y con una destacada historia vida’, dijo Nancy.

Cabe destacar que fueron 41 las mujeres mayores de 60 años las que se postularon para Reina de Personas Mayores, de Pocito, haciendo que el departamento rompiera el récord de cantidad de candidatas a nivel provincial.