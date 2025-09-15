No habrá clases en San Juan el 17 de septiembre: por qué y a quiénes alcanza el asueto Así lo informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Educación de la provincia anunció que el día próximo miércoles 17 de septiembre no habrá clases en establecimientos de gestión privada de la provincia.

Es, además, una medida que está en consonancia con disposiciones nacionales, puesto que es un asueto correspondiente al 60° aniversario de la Educación Privada.

Por qué se celebra el día de la Educación Privada

Las actividades conmemorativas por el Día de la Educación Privada en instituciones de gestión privada se celebra el 17 de septiembre en coincidencia con el Día del Profesor, instituido en honor a José Manuel Estrada.