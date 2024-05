Noche movida en el oeste de San Juan: tres sismos en apenas 4 horas Los movimientos se dieron entre las últimas horas del lunes y las primeras del martes.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó a través de su página web de tres eventos sentidos en la noche sanjuanina.

EL PRIMERO: 23:40:25 DEL LUNES

El epicentro tuvo lugar 81 km al S de Colangüil, en el departamento Iglesia. La Magnitud en la Escala de Richter alcanzó los 3,4°, a 11 km de profundidad. LaIntensidad en la Escala Mercalli Modificada, fue de III en Las Flores, Colangüil e Iglesia, mientras que de II a III en Jáchal

EL SEGUNDO: 00:18:33 DEL MARTES

El epicentro fue 150 km al NO de Coquimbo; 219 km al SO de Copiapó; 251 km al NO de Colangüil, Iglesia. Alcanzó una Magnitud de 4,9°, a una profundidad de 12 km. La Intensidad fue de II a III, sentido en varios pueblos de Iglesia

EL TERCERO: 03:42:28 DEL MARTES

El epicentro se ubicó 63 km al O de Mogna, en Jáchal. La Magnitud registrada fue de 3,4° y a 117 km de profundidad. En tanto que la Intensidad, en la Escala Mercalli Modificada, fue de II a III, sentido levemente por algunas personas en reposo Iglesia, Jáchal y Mogna.