Nueva amenaza de bomba en un establecimiento educativo: “Va a estallar a las 9” El jefe de Bomberos informó que el llamado de alerta por un artefacto en la escuela Antonio Balacarce.

Pese a que Fiscalía de Estado tomó la decisión de demandar civilmente por daños y perjuicios a todos los responsables de amenazas de bomba, tanto a mayores como a los menores de edad, estos hechos continúan y esta vez el blanco fue una escuela de Santa Lucía.

Según el jefe de Bomberos, Dante Alleva, una comunicación al 911 indicó que había una bomba en la Escuela General Antonio González Balcarce, ubicada en calle Raúl Cuello, entre Sarmiento y Balcarce.

Aseguró que evacuaron el establecimiento y que realizaron la inspección correspondiente para desestimar la amenaza. “La comunicación apuntaba a que había un explosivo en la escuela y que ‘Va a estallar a las 9’, dijeron”, expresó el titular de los especialistas en Radio Sarmiento.