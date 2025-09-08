Nueva entrega de módulos sin TACC para personas celíacas El cronograma de entrega empieza hoy hasta el 19 de septiembre.

Desde este lunes 8 y hasta el 19 de septiembre, se ha fijado el calendario de entrega de alimentos, en todos los departamentos. En Rawson y Chimbas, además habrá una charla de capacitación para el mejor aprovechamiento de los productos.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informa que durante el mes de septiembre se llevará a cabo la distribución de los módulos alimentarios destinados a personas celíacas.

Vale destacar que en los departamentos Chimbas y Rawson, junto con las entregas de los módulos, se ofrecerá una charla informativa en cada lugar, para promover la alimentación saludable para quienes tienen este diagnóstico y el mejor aprovechamiento de los alimentos sin TACC.

El cronograma establecido es el siguiente:

Gran San Juan: Albardón, Capital, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía, se entregará los días: 15, 16 y 17 de septiembre de 8:00 a 12:30 hs. en Depósito, calle Salta 1724 -n-

Para las personas que no pudieron asistir en la fecha asignada pueden acercarse el 19 de septiembre de 8:00 a 12:30 hs. en Depósito, calle Salta 1724 -n-

Zonas alejadas:

Zonda: 08/09/25 de 9:00 a 10:00 hs., CAPS

Ullum: 08/09/25 10:30 a 12:00 hs., CIC

Sarmiento: 08/09/25: 8:00 a 12:00 hs., CIC

Angaco: 09/09/25 de 9:00 a 10:30hs., Hptal. Dr. A. Rizo Esparza

San Martin: 09/09/25 10:45 a 12:00 hs. Hptal. Dra. Stella Molina

Valle Fértil: 9/09/25: de 10:00 Hs. Dir. Acción Social

25 de Mayo: 10/09/25 de 9:00 a 12:00 hs., Hptal. Santa Rosa

Caucete: 10 y 12/09/25 de 9:00 a 12:00 hs., Unión Dep. Caucetera, Av. De los Ríos y Gral. Acha

9 de Julio: 12/09/25 de 9:00 a 12:00 hs., Club Sportivo 9 de Julio; Calle Florida

Iglesia: 12/09/25 de 9:00 hs. Las Flores, Hptal. Dr. Tomás Perón y a partir de las 10:30 hs. en Rodeo, CIC Las Flores

Chimbas: 12/09/25 de 9:00 a 12:30 hs.

Calingasta: 17/09/25 de 9:00 hs. Villa Calingasta, Hptal. Dr. Aldo Cantoni; a las 10:30 hs. en Barreal, Hptal. Calingasta

Jáchal: 18/09/25 de 9:00 hs. Niquivil, CIC; a las 9:30 hs. Jáchal, Hosp. San Roque y a las 10:00hs. Villa Mercedes, CIC

Rawson: 18/09/25: 9:00 a 12:30 hs. lugar a confirmar.

Esta entrega forma parte del programa de asistencia nutricional que tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo a alimentos libres de gluten, en el marco de las políticas públicas de inclusión social y promoción de la salud.