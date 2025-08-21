La Dirección de Protección Civil informa que, durante la madrugada y mañana de este viernes 22 de agosto, se prevé la ocurrencia de viento sur en el sector de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.
Alerta Amarillo: el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles mas altos.
En el resto del área, el viernes los vientos rotarán al sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
Recomendaciones por alerta de vientos fuertes:
• Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).
• Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
• Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima.
• No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.).
• Tener siempre a mano linternas cargadas.
Asimismo, la Dirección recuerda los números de contacto ante cualquier emergencia:
-911
-100 Bomberos
-103 Protección civil