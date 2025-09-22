Nuevo sorteo del IPV en San Juan: barrio por barrio, conocé el padrón definitivo Lo publicó hoy el Instituto Provincial de la Vivienda.

A falta de 3 días para el nuevo sorteo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el segundo de la gestión de Marcelo Orrego, se conocieron los padrones definitivos de los 7 barrios que contienen las ilusiones de los 28.144 inscriptos.

AQUÍ LOS PADRONES DEFINITIVOS