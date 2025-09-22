A falta de 3 días para el nuevo sorteo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el segundo de la gestión de Marcelo Orrego, se conocieron los padrones definitivos de los 7 barrios que contienen las ilusiones de los 28.144 inscriptos.
AQUÍ LOS PADRONES DEFINITIVOS
- Angaco: Tierras del Norte – 62 viviendas / Padrón ACÁ
- Calingasta (Sorocayense): El Puerto – 7 viviendas / Padrón ACÁ
- Chimbas: Los Surcos – 5 viviendas / Padrón ACÁ
- Pocito: El Jagual – 13 viviendas / Padrón ACÁ
- Sarmiento: Solares del Sur – 190 viviendas / Padrón ACÁ
- San Martín: Caraballo II – 61 viviendas / Padrón ACÁ
- 25 de Mayo: Tehul – 6 viviendas / Padrón ACÁ