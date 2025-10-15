Obras Sanitarias empezó a implementar la verificación hidráulica para las obras: desde ahora, es requisito técnico para obtener la factibilidad La medida obligatoria busca garantizar un uso responsable y provisión segura de agua potable en las nuevas obras a realizar.

Con el objetivo de reforzar el cuidado del recurso hídrico y optimizar la planificación de obras en la provincia, Obras Sanitarias incorporó la verificación hidráulica como requisito en el proceso de evaluación técnica de los proyectos de ampliaciones de redes de agua potable y colectoras cloacales.

Este procedimiento viene siendo solicitado desde hace aproximadamente un mes y, a partir de octubre, tiene carácter obligatorio en todas las presentaciones que se realicen ante la Gerencia de Planificación Técnica.

Además de la verificación, se exigirá acompañar el registro de la tarea ante el Colegio de Profesionales correspondiente, asegurando que los estudios estén avalados por especialistas matriculados y con respaldo institucional.

Estas verificaciones se realizan considerando una dotación diaria de 350 litros por habitante por día, valor que supera ampliamente el recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el cual es de 200 litros por habitante por día, pero sustancialmente menor a los 650 que se consumen en la actualidad en la Provincia de San Juan.