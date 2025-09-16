DIARIO DE CUYO te muestra 10 ofertas de trabajo hoy en San Juan:
- PROMOTOR DE VENTAS
¡Oportunidad laboral! Unite a nuestro equipo de Caucete como Promotorde Ventas. Es requisito excluyente residir en la zona de CAUCETE. En Joel promovemos la igualdad de oportunidades y valoramos la diversidad e inclusión en todos los equipos. Envia tu CV a empresaseleccion8@gmail.com
- OPERARIO
Para Retropala con experiencia y carnet. Presentarse en “Mi corralón”, Capital, Av. Circunvalación entre Matías Zavalla y Paula Sarmiento. (lateral norte). 4231162 – 264 5673835
- CARNICERO California Carnes necesita cortador de carne con experiencia. Presentar CV con foto. Pedro Echagüe 139 Oeste.
- CASERO
Matrimonio sin hijos de 35 a 45 años de edad para casero rural. Que sepa de trabajo de finca y campo. Mandar información por whatsupp 2644400850 de 20:00 a 21:30
- LIMPIEZA
Se necesita personal para limpieza general con experiencia full time mayor de 40 años. Presentar curriculum en Sarmiento 344 sur, solamente de tarde de 19 a 21 hs únicamente Con referencias
- BARISTA Y ENCARGADA
Con amplia experiencia en restaurantes hasta 35 años. 264-5618183.
- PERSONAL PARA RESTAURANTE
se encuentra en la búsqueda de personal!!! Se incorporan: Cocinero, personal de limpieza, mozos/as con experiencia;para localidad San Juan Capital; disponibilidad Full-Time; Interesados enviar CV a: leog.pyxis@gmail.com
- CARPINTERO
con experiencia en muebles- para fábrica de amoblamientos en MDF y madera maciza. tel: 264-4446122
- PREVENTISTAS Importante Marca de productos de consumo masivo. Solicita preventistas Requisitos: Entre 18 y 40 años, movilidad propia, disponibilidad horaria y experiencia en preventas. Mandar CV. Indicar puesto a: carlosdavid.delafuente@gmail.com
- COMPRAS
Necesita personal para cubrir vacante en sector compras, imprescindible referencias comprobables y Carnet de conducir . Enviar cv a gvaldez@nataliosa.com.ar