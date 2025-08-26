Omega y su clásico homenaje a los chicos: chocolate, regalos, show de Piñón Fijo y El Chipote Será el domingo 7 de septiembre en la Plaza Di Stéfano, frente a la Terminal de Ómnibus.

Continuando con la celebración del Día del Niño y como ya es un clásico cada año, Omega organiza una mega celebración destinada para celebrar con los chicos pero a la que podrá asistir toda la familia. El evento, denominado “Omegazo Niño Fest” tendrá lugar el domingo 7 de septiembre en la Plaza Monseñor Italo Severino Di Stéfano, ubicada en calle Pueyrredón frente a la Terminal de Ómnibus, en Capital.

La jornada ofrece chocolate, regalos y sorteos con cientos de regalos para los chicos. Además, llegará Piñón Fijo con todo su show y actuará la banda cuartetera El Chipote, que llegará desde Córdoba para hacer bailar a toda la familia. Lógicamente el broche de oro lo pondrá la banda sanjuanina liderada por los hermanos Hugo y Alejandro Flores.

Las actividades arrancarán a las 15 horas, el primer espectáculo será una obra de teatro, a las 16.15 está previsto el show de El Chipote, a las 17 el show de Piñón Fijo, mientras que a las 18 cerrará Omega.

El evento es organizado por DF Producciones con el auspicio del Gobierno provincial y la Municipalidad de la Ciudad. Desde la productora piden colaboración de comerciantes que quieran ser sponsor del evento y quieran colaborar con la donación de insumos como facturas, jugos, galletas, golosinas, juguetes, etc. Los mismos podrán comunicarse al 2645033405.