Operativo elecciones: personal del RIM 22 comenzó con el despliegue hacia los departamentos alejados La delegación partió este viernes a las 14, estarán abocados a los departamentos Caucete y Valle Fértil.

Las Elecciones Legislativas 2025 ya comenzaron la cuenta regresiva. Este viernes comenzó el despliegue del personal desde el Regimiento de Infantería de Montaña 22 que estarán abocados a tareas en los departamentos Caucete y Valle Fértil.

A bordo de un vehículo militar y un colectivo contratado, este viernes a las 14 comenzó el operativo con la veintena de efectivos partiendo desde el RIM 22 en Marquesado.

Efectivos del Regimiento de Infantería de Montaña 22 y de la Sección de Inteligencia de Montaña San Juan. Estarán cumpliendo las funciones asignadas por el Comando General Electoral.