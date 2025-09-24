Orrego presentó la nueva flota de móviles comunales de Santa Lucía Al primer mandatario lo acompañó el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego. Se trata de movilidades okm para modernizar y ampliar la capacidad operativa del municipio

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la presentación de las nuevas movilidades adquiridas por el municipio, en el marco de un plan de fortalecimiento de los servicios comunales que busca mejorar la atención y el acompañamiento a los vecinos. Participaron del acto además, el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; ministra de Gobierno, Laura Palma; Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, además de otros funcionarios.

Se trata de 10 unidades 0 km Toyota Corolla Cross Automáticas, versión XLI, que se suman a la flota comunal para optimizar las tareas de asistencia, traslado y coordinación en el territorio.

La incorporación de estos vehículos fue posible gracias a una licitación pública financiada íntegramente con fondos municipales, garantizando un uso eficiente y transparente de los recursos.

En este contexto, el gobernador dijo: “Para mí es un día muy especial porque tengo la oportunidad de reencontrarme con mucha gente que quiero. La educación, la salud y la seguridad son pilares para proteger a la familia sanjuanina, y la obra pública les da valor agregado. Podemos tener las mejores herramientas, pero sin buenos recursos humanos no vamos a ir por buen camino. Quiero felicitar a Juan José y a su equipo por la cercanía con los vecinos y el trabajo cotidiano. En tiempos difíciles como estos, aprendimos que la única forma de salir adelante es estando unidos, administrando con austeridad y cuidando lo que es de todos los sanjuaninos”.

Por su lado, el intendente Orrego aseguró que “con un 40% menos de ingresos, el gobernador ha reactivado la provincia y la está haciendo brillar. Estoy orgulloso de mi equipo municipal, que trabaja con compromiso y calidad humana para que Santa Lucía sea un lugar donde todos quieran vivir e invertir. Esta inversión de 500 millones en nuevos móviles es fruto de escuchar a los vecinos y de entender que gobernar es dar respuestas. Con estos vehículos vamos a cuidar, proteger y prevenir, porque Santa Lucía tiene que seguir creciendo y ese crecimiento lo hacemos entre todos”.

Con esta inversión, el municipio se propone:

• Modernizar y ampliar la capacidad operativa comunal.

• Asegurar un servicio más ágil, seguro y eficiente para los vecinos.

• Transformar los recursos en beneficios concretos para la comunidad.