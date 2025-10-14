Orrego recibió a los alumnos sanjuaninos ganadores del primer premio nacional de robótica

El gobernador Marcelo Orrego recibió en Casa de Gobierno a los estudiantes de la Escuela Hipólito Vieytes de Caucete, quienes obtuvieron el primer puesto en las III Olimpíadas Nacionales de Robótica organizadas por la Universidad Iberoamericana de Informática en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuvo acompañado además por la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Los autores del trabajo son Brisa Morán, Gabriel Ochoa y Jeremías Falcone, junto a las docentes Érica Ozán y Romina Corriente, y la directora Nélida Díaz. Con el acompañamiento del Ministerio de Educación de San Juan, los alumnos representaron a la provincia y obtuvieron el máximo galardón entre escuelas de todo el país.

Los estudiantes presentaron al mandatario el innovador proyecto con el que se consagraron campeones: un parque tecnológico inclusivo y sustentable, diseñado a partir de una imagen de su escuela y desarrollado con el uso de inteligencia artificial.

Durante el encuentro, Orrego felicitó a los alumnos por el logro alcanzado y destacó el compromiso del sistema educativo provincial con el impulso de las ciencias, la tecnología y la creatividad desde las aulas.

El proyecto premiado combina inclusión y conciencia ambiental: incorpora sensores sísmicos con luces LED, una hamaca adaptada para sillas de ruedas con control automático, paneles solares con cargadores, basureros tecnológicos y monumentos con códigos QR que relatan la historia del establecimiento.