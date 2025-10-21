Orrego recorrió la Casa de la Bondad y firmó un convenio con la fundación Manos Abiertas Se trata del sitio destinado a brindar acompañamiento a personas en la etapa final de su vida.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recorrió las instalaciones de la Casa de la Bondad, la institución destinada a brindar acompañamiento y cuidados paliativos a personas en la etapa final de su vida. En este contexto se firmó un convenio marco entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Fundación Manos Abiertas, que permitirá reactivar el lugar, que desde hace dos años está cerrado. Lo acompañaron los ministros de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero y de Salud, Amilcar Dobladez, además de los integrantes de la fundación.

En este marco, el gobernador expresó: “Estamos aquí para celebrar la firma de este convenio entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Fundación Manos Abiertas, con el objetivo de avanzar en acciones solidarias para el bienestar de los sanjuaninos que más lo necesitan. Este acuerdo permitirá reabrir la Casa de la Bondad, cerrada hace más de dos años, gracias a la incorporación de ocho profesionales de la salud que brindarán atención a personas en la última etapa de su vida”.

Agregó que “desde el Gobierno de San Juan creemos profundamente en la necesidad de proteger la dignidad humana y de acompañar con amor y contención a quienes atraviesan enfermedades terminales. La solidaridad, la empatía y el compromiso son los pilares que transforman vidas. Por eso, vamos a seguir trabajando juntos para que la Casa de la Bondad vuelva a abrir sus puertas”.

El convenio establece la articulación de acciones conjuntas para garantizar la atención integral de personas en situación de vulnerabilidad, combinando recursos técnicos, profesionales y humanos. El Ministerio aportará asistencia técnica, profesional y coordinación institucional, mientras que la Fundación facilitará su infraestructura, equipos técnicos y voluntariado.

Además, se trabaja en formación y sensibilización para familias y comunidad sobre el acompañamiento a pacientes terminales.