Otra vez anuncian viento para San Juan: las ráfagas más intensas serán por la tarde de este viernes Según el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron que las ráfagas podrían alcanzar los 60km/h.

Como ya se hizo costumbre, el viento dirá presente este viernes en San Juan. Según el Servicio Meteorológico Nacional las ráfagas de viento sur se harán intensas sobre las horas de la siesta.

Si bien aún no hay un alerta vigente por vientos fuertes para San Juan, se espera que las ráfagas alcancen los 60km/h en horas de la siesta. Luego el viento rotará hacia el sureste y bajará su intensidad por la noche.

La jornada arrancará con cielo parcialmente nublado, con una mínima de 12°C y una máxima de 25°C. Para el sábado se espera que la temperatura trepe a los 29°C y siga en aumento, para el domingo se esperan 30°C, mientras que el lunes el inicio de semana será con una máxima que alcanzará los 32°C.