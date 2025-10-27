Para concientizar contra el cáncer, aristas de FusionArte expondrán sus obras en un centro de salud La muestra se inaugurará mañana en el Centro de Radioterapia de San Juan y permanecerá abierta por varios días.

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer, el grupo Fusionarte llevará al Centro de Radioterapia de San Juan una selección de obras especialmente creadas para este espacio, con el propósito de transmitir fuerza, esperanza y acompañamiento a quienes atraviesan tratamientos médicos. La muestra abrirá mañana, 28 de octubre, a las 10,30.

La propuesta cuenta con la coordinación de la artista Ana Sánchez Archilla y la curaduría de Eliana Femenía, quienes acompañaron al grupo de artistas en el proceso creativo y en la puesta en diálogo con el entorno hospitalario para la realización de esta muestra en la que participarán 7 artistas del grupo FusionArte: María Fernanda Ramírez, María Cristina Páez Rubia, Yanina Mingues, Andrea Campora, Graciela Pringles, Mirta Mostazo y Ana Sánchez Archilla.

Las obras de estas artistas fueron pensadas desde una mirada sensible, como puentes de luz y color que buscan generar bienestar emocional y conexión interior tanto en pacientes como en el personal de salud. Ana Sánchez Archilla dijo que ‘esta acción reafirma el compromiso de Fusionarte con el arte como vehículo de sanación, empatía y transformación humana, llevando belleza y sentido a los lugares donde más se necesita’.