Perdieron el dinero de su jubilación y por el gesto de dos sanjuaninos, lo recuperaron: “Me volvió el alma al cuerpo” Uno de ellos lo olvidó arriba de un colectivo de la Red Tulum mientras que el otro en las cercanías de centro. Hubo final feliz.

Lo que podría haber sido lamentable para dos jubilados terminó de la mejor manera, justamente por el buen gesto de dos sanjuaninos que no dudaron en devolver el dinero que hallaron en diferentes episodios.

Un empleado de limpieza guardó el dinero

En la mañana del viernes, en calle 25 de Mayo y Mendoza, en Capital, una jubilada dejó su bolso que no sólo contenía documentación importante sino que había guardado el dinero sus haberes, que había cobrado minutos antes.

Cuando la damnificada se dio cuenta del descuido, regresó por el mismo camino que hizo y llegó hasta el lugar antes mencionado. Allí estaba un empleado de limpieza que había guardado el bolso en el depósito de herramientas y cuando la vio desesperada, buscando algo, le consultó y se aseguró que fuese la dueña.

“Me volvió el alma al cuerpo, le quise agradecer pero no me dejó sacarle una foto por vergüenza y porque estaba trabajando. Pero quiero reconocer su gran gesto conmigo. Se llama Carlos Domínguez. Estamos pasando todos una situación difícil económicamente y ver estos gestos sinceramente me hace pensar que no todo está perdido”, destacó a Diario de Cuyo y en sus redes.

Olvidó su jubilación en un colectivo y el chofer se la acercó a su casa

Un abuelo llamado Víctor, quien vive en las Chacritas, 9 de Julio, tomó un colectivo de la línea 340 para regresar a su casa y al bajar de la unidad, no se dio cuenta que había olvidado su mochila, en ella había efectos personales y toda la jubilación que había cobrado más temprano. Desesperado pidió ayuda a sus vecinos, quienes comenzaron a publicar en redes la situación para ver si alguien sabía algo, medios zonales se hicieron eco del pedido como la Revista Mirándonos en Facebook, de esta manera se viralizó hasta que llegó la respuesta.

La mochila estaba en manos del chofer, Gustavo Gavia, un joven le entregó la misma en mano cuando notó que alguna persona se la había olvidado. “El conductor esperó a que alguien la reclame, la noticia del desesperado pedido llegó hasta Gavia, quien decidió llevar la mochila hasta la propia casa de Víctor”, destacó Miguel Ángel Suárez en sus redes.