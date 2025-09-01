Piden donaciones de ropa y alimentos para ayudar a las familias afectadas por las lluvias en San Juan Algunas fundaciones y asociaciones arrancaron con las campañas para asistir a los damnificados.

El temporal de lluvia registrado este fin de semana pasado afectó a miles de familias de diferentes departamentos y esto movilizó la solidaridad de los sanjuaninos. Fundaciones y asociaciones solidarias lanzaron las campañas para conseguir donaciones que luego distribuirán entre las familias más vulnerables. Esta ayuda se suma a la asistencia que llevan adelante los municipios y el Ministerio de Familia.

‘Desde el sábado a la noche comenzamos a recibir innumerables pedido de ayuda de diferentes departamentos, especialmente de ropa y frazadas porque, ya que en muchas viviendo se filtró el agua por los techos, mojando las pertenencias de las familias más vulnerables’, dijo Sandra Pérez, de la Asociación Civil Posibilidad para Todos, quien agregó que lanzó la campaña para conseguir donaciones porque ya se agotó el stock que tenían. Piden ayuda con ropa, calzado, colchones, frazadas y alimentos no perecederos.

La Fundación Solydar comenzó ayer a asistir con alimentos y ropa a las familias afectadas por las lluvias. Y por eso lanzó la campaña para conseguir más donaciones para poder responder a todos los pedidos de ayuda. ‘Ayudemos a nuestros hermanos de las zonas alejadas. Necesitamos ropas de abrigo, calzados, camas, colchones, colchas, sábanas, toallas, alimentos no perecederos, elementos de limpieza y todo lo que quieran aportar que se encuentre en buenas condiciones para uso inmediato’, dijo Susana Mercado, al frente de la Fundación.

Flavia Pecitello, de la Fundación San Plácido, dijo que las donaciones se necesitan de manera urgente para poder distribuirlas cuanto antes entre las familias afectadas. Agregó que se solicita colaboración con ropa de abrigo y de todo tipo, calzado para grandes y chicos, frazadas y alimentos no perecederos. ‘La gente no puede esperar, por eso pedimos urgente las donaciones que iremos distribuyendo a medida que vayan llegando’, dijo la directora de la Fundación.

Cáritas San Juan es otra de las instituciones solidarias que puso en marcha la campaña ‘para acompañar a los afectados por las lluvias. Pide colaboración con alimentos no perecederos y enlatados, frazadas, sábanas, artículos de limpieza e higiene, y calzados para niños. Las donaciones se pueden dejar en las parroquias más cercanas, de lunes a viernes, en el horario de 8,30 a 12,30.

Dónde acercar las donaciones

Asociación Civil Posibilidad para Todos. Para ayudar, comunicarse al 4340825 o al 154030597. También se pueden acercar las donaciones a la sede de la Asociación en Barrio La Estación, Casa 24 Manzana 25.

Fundación Solydar. Las donaciones se pueden dejar en su sede en calle Mariano Moreno 270 Sur, en Rivadavia. También se puede llamar al 2646729681 o realizar una transferencia por Mercado Pago alias: ‘fundacionsolydar.org’.

Fundación San Plácido. La ayuda se puede acercar en la sede de calle General Acha 876 Sur, Capital, o bien comunicarse a los teléfonos 2645040718 / 2645066594 para que retiren por el domicilio las donaciones.

Cáritas San Juan. Las donaciones se pueden dejar en todas las parroquias donde funcionas la Cáritas Parroquiales, en los diferentes departamento. O dejar mensaje en la cuenta de Facebook ‘Caritas San Juan’.