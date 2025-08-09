Pocito: recuperaron un salón donde mostrarán la historia y cultura local Es donde funcionaba el Concejo Deliberante y que, desde ahora, será sede para muestras y charlas.

Hoy Pocito cumple 141 años y el municipio ha programado la inauguración de varias obras durante este mes para celebrar el aniversario. Entre ellas se destaca la recuperación de las instalaciones donde funcionaba el Concejo Deliberante y su transformación en un espacio para mostrar la historia y cultura del pueblo. Daniel Tejada, coordinador de Comunicación y Contenidos, adelantó que este salón se inaugurará en los próximos días y con una muestra fotográfica sobre los deportistas locales destacados.

Poner en valor la idiosincrasia de Pocito, detallar los grandes logros de sus deportistas y mostrar aspectos culturales e históricos del departamento fueron los motivos para recuperar este salón que fue sede del Concejo Deliberante. ‘La idea es usar este espacio para realizar diferentes muestras y organizar charlas. Para la inauguración se pondrá en escena una muestra de los deportistas que tuvieron una actividad destacada como fue la Selección Pocitana de Fútbol que representó a San Juan en el Campeonato Argentino de 1948’, contó Daniel Tejada.

Fútbol. La foto e historia del futbolista Juan José Pérez formará parte de la primera muestra que se realizará en el nuevo espacio del municipio de Pocito, pronto a inaugurar.

Para esta muestra, se usaron fotos de los deportistas que vecinos y familiares aportaron. Estas imágenes fueron plasmadas en cuadros que contienen, además, información sobre los protagonistas.

Aún no se ha determinado la fecha de la inauguración, aunque Tejada dijo que será en los próximos días. También agregó que ya se tiene lista la temática de la muestra siguiente. Se trata de una exhibición pictórica y artística sobre los próceres y demás personajes que le dan nombre a las principales calles del departamento.

Hoy, a la 9, en Plaza De la Libertad, se realizará el acto oficial por el 141ro aniversario de Pocito.

‘Como las fotos que encontramos de estos personajes, como Maurín, son de mala calidad, le pedimos a la artista Elena Sánchez que pintara la imagen de cada uno de ellos con un mismo estilo. Estas obras pictóricas irán acompañadas con parte de la historia de cada personaje histórico’, adelantó Tejada.

Por su parte, Enrique Madrid, secretario de Obras en Pocito, habló sobre los trabajos que se realizaron para la recuperación y refuncionalización de este salón que data de fines de la década del ’40, época en la que se inauguró el nuevo edificio municipal. ‘Lo primero que hicimos fue sacar el piso de parquet que estaba en muy mal estado, y reemplazarlo por porcelanato. También hicimos un nuevo cielorraso y renovamos por completo el sistema de iluminación y de climatización. Además, ampliamos el espacio para que dotarlo de mayor comodidad para quienes lo visiten’, dijo Madrid.