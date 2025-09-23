Pocito tendrá una elección histórica y que rompe récord. Este año, son 41 las mujeres de más de 60 años que buscan convertirse en la Reina de Personas Mayores 2025. Carolina Espejo, encargada del área de Personas Mayores del municipio, dijo que esta participación superó las expectativas. La elección se realizará el 26 de septiembre.

Ni siquiera cuando se elegía Representante Departamental para la Fiesta Nacional del Sol, Pocito tuvo tantas candidatas. Es por eso que sorprende la cantidad de postulantes para Reina de Personas Mayores. Aunque no todo fue por azar. ‘Este año salimos a recorrer el departamento punta a punta para visitar centros de jubilados y demás entidades que trabajan con personas mayores para invitar a las mujeres a que participen. Y se animaron’, dijo Carolina Espejo.

La funcionaria agregó que las candidatas ya compartieron una tarde de té y participaron de un par de charlas para perder la timidez y vergüenza de desfilar frente a un jurado. La elección será el próximo viernes, 26 de septiembre, a partir de las 19 en el Estadio Marcelo García. Y, se prevé que será bastante demorosa por la cantidad de participantes.

El público también puede participar de manera anticipada y online de la elección de la Reina de Personas Mayores de Pocito. Los interesados deben ingresar aquí y votar por su candidata favorita. En este link encontrará además sus datos y actividades que realiza cada una.

Adela-Castro-728x485
Adela Castro
Virginia-Capeli-728x485
Virginia Capeli
Vicenta-Paez-728x486
Vicenta Páez

Veronica-Ferreyra-728x485

Verónica Ferreyra             

Teresa-Paez-728x486
Teresa Páez
Teresa-Herrera-728x485
Teresa Herrera
Susana-Leguiza-728x485
Susana Leguiza
Sofia-Cabral-728x485
Sofía Cabral
Silvia-Poblete-728x485
Silvia Poblete
Rosa-Peralta-728x485
Rosa Peralta
Rosa-Delendatti-728x486
Rosa Delendatti
Rosa-Castiglioni-728x485
Rosa Castiglioni
Ramona-Aballay-728x486
Ramona Aballay
Olga-Torres-728x485
Olga Torres
Olga-del-Carmen-Ramos-728x485
Olga Ramos
Norma-Leguiza-728x486
Norma Leguiza
Norma-Castro-728x485
Norma Castro
Nancy-Ceja-728x485
Nancy Ceja
Martha-Gonzalez-728x486
Martha González
Marta-Ines-Vera-728x485
Marta Vera
Marta-Chirino-728x485
Marta Chirino
Maria-Perello-728x485
María Perelló
Maria-Medina-728x485
María Medina
Maria-del-Carmen-Orellano-728x485
María Orellano
Margarita-Olmos-728x485
Margarita Olmos
Mabel-Saavedra-728x485
Mabel Saavedra
Liliana-Ochoa-728x485
Liliana Ochoa
lilia-cortez-728x485
Lilia Cortez
Juana-Olivares-728x485
Juana Olivares
Ines-Mazza-728x485
Inés Mazza
Hebe-Bustos-728x485
Hebe Bustos
Estela-Mari-Sisterna-728x485
Estela Sisterna
Elsa-Servant-728x485
Elsa Servant
Elena-del-Carmen-vega-728x486
Elena del Carmen Vega
Elba-Cabeza-728x485
Elba Cabeza
Dominga-Sanchez-728x485
Dominga Sánchez
ciristina-Herrera-728x485
Cristina Herrera
Carmen-Sanchez-728x485
Carmen Sánchez
Carmen-Acosta-728x485
Carmen Acosta
Adela-Orellano-728x485
Adela Orellano

 

