Pocito rompe récord con 41 candidatas a Reina de Personas Mayores: conócelas y elegí a tu favorita La elección de realizará el próximo viernes en el Estadio Marcelo García.

Pocito tendrá una elección histórica y que rompe récord. Este año, son 41 las mujeres de más de 60 años que buscan convertirse en la Reina de Personas Mayores 2025. Carolina Espejo, encargada del área de Personas Mayores del municipio, dijo que esta participación superó las expectativas. La elección se realizará el 26 de septiembre.

Ni siquiera cuando se elegía Representante Departamental para la Fiesta Nacional del Sol, Pocito tuvo tantas candidatas. Es por eso que sorprende la cantidad de postulantes para Reina de Personas Mayores. Aunque no todo fue por azar. ‘Este año salimos a recorrer el departamento punta a punta para visitar centros de jubilados y demás entidades que trabajan con personas mayores para invitar a las mujeres a que participen. Y se animaron’, dijo Carolina Espejo.

La funcionaria agregó que las candidatas ya compartieron una tarde de té y participaron de un par de charlas para perder la timidez y vergüenza de desfilar frente a un jurado. La elección será el próximo viernes, 26 de septiembre, a partir de las 19 en el Estadio Marcelo García. Y, se prevé que será bastante demorosa por la cantidad de participantes.

El público también puede participar de manera anticipada y online de la elección de la Reina de Personas Mayores de Pocito. Los interesados deben ingresar aquí y votar por su candidata favorita. En este link encontrará además sus datos y actividades que realiza cada una.

Verónica Ferreyra