Por el Día del Nutricionista organizaron una caminata saludable donde los hombres también fueron parte Fue esta mañana en los alrededores del Teatro del Bicentenario. Hubo capacitaciones sobre prácticas de RCP y stands de los municipios donde los presentes pudieron controlar su presión arterial, glucemia y peso.

Roberto López dijo que estaba en una disyuntiva. Si aprovechar el día no laborable para dormir un poco más que de lunes a viernes o de calzarse las zapatillas y sumarse la propuesta deportiva y saludable que organizó la División de Nutrición del Ministerio de Salud, en el marco del Día del Nutricionista que se conmemora el 11 de agosto. Eligió la segunda opción porque priorizó el cambio de hábitos para sentirse bien. Pero no fue el único que se sumo a la caminata urbana. Fueron varios los hombres, desde niños a mayores, los que también participaron hoy de este evento que tuvo como epicentro la Plaza Seca del Teatro del Bicentenario.

La cita era a las 9 y la gente llegó puntualmente, incluido los varones que asistieron con sus familias, en pareja o con amigos para participar de la caminata y de las actividades programadas.

Algunos se animaron a practicarle RCP a los muñecos con los que los profesionales enseñaron los lineamientos básicos de esta práctica que salva vidas. Mientras que otros prefirieron controlar su presión arterial, glucemia y peso en los diferentes stand que los distintos municipios instalaron en el lugar. Aunque no pudieron recorrer todos los puestos durante la previa, ya que la caminata arrancó puntualmente a las 9,30 tal como estaba previsto.

Tras recorrer el Parque de Mayo, los caminantes volvieron al lugar de la concentración, pero para continuar con la actividad física que también convocó a mujeres y a hombres que hasta se animaron a participar de la clase de zumba para cerrar la jornada.