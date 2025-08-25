Por el remate de vehículos oficiales, la Caja de Acción Social recaudó más de $110 millones

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informa que el pasado viernes se concretó con gran éxito un nuevo remate de vehículos oficiales organizado en la Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social (CAS). La actividad contó con una masiva participación de público y una importante recaudación que superó los $116 millones.

El evento, que se desarrolló con normalidad y bajo estrictos mecanismos de transparencia, ofreció unidades pertenecientes al Municipio de Santa Lucía y al Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). En total, se subastaron 16 vehículos, entre autos y camionetas, que fueron adjudicados al mejor postor tras una intensa puja entre los asistentes.

Desde el Municipio de Santa Lucía se remataron 11 unidades, alcanzando un monto final de $47.850.000. Por su parte, el IPEEM aportó cinco camionetas a la subasta, logrando una recaudación de $68.750.000. Ambas entidades destacaron el resultado como una herramienta eficiente para optimizar recursos y renovar su parque automotor.

Cientos de personas asistieron al predio dispuesto por la Caja de Acción Social, demostrando el alto interés ciudadano en este tipo de instancias que permiten acceder a vehículos en condiciones verificadas, y a precios competitivos. Muchos de los compradores destacaron la organización del evento y la oportunidad de adquirir unidades para fines personales, comerciales o productivos.

Desde el Ministerio se recuerda que la entrega de los vehículos está supeditada a la presentación de la documentación requerida por cada entidad vendedora. En el caso de las unidades municipales, el trámite de transferencia deberá realizarse ante la Oficina de Asesoría Letrada de la Municipalidad de Santa Lucía.

Para mayor información o consultas sobre el proceso de entrega y documentación, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp a los números 264 4868564 y 264 4102526. El Gobierno de San Juan continúa impulsando políticas de eficiencia y transparencia en la gestión de bienes públicos.