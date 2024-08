Por fallas técnicas, varias zonas del Gran San Juan se quedan sin agua Según un comunicado, el viento Zonda dejó sin energía las perforaciones de El Pinar y Zonda, afectando la producción de agua potable en el Establecimiento Potabilizador Marquesado.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por fallas técnicas, varias zonas de Rivadavia y Chimbas se quedan sin agua. Eso informó la Municipalidad de Rivadavia mediante un comunicado.

Según la explicación, las intensas ráfagas de viento Zonda que afectaron a la provincia durante ayer viernes y la madrugada de este sábado dejaron sin energía eléctrica las Perforaciones de El Pinar y Zonda, afectando la producción de agua potable en el Establecimiento Potabilizador Marquesado.

Por tal motivo, los usuarios del Gran San Juan, y especialmente aquellos de las localidades de La Bebida y Marquesado; barrios Camus, CGT Rivadavia, 20 de Noviembre; y en Chimbas, en las zonas de Villa Observatorio, barrios 22 de Abril, Los Zorzales, Marquesado I, II y III, Barrio Cerro Blanco, Lote Hogar 53. Además Barrio del Bono, Universitario, Palermo y aledaños de la zona. Zona de Rastreador Calivar, Natania XV, UDAP 2, Soeva y San José. Zona calle Cabaña, Barrios Stotac, Jardín 2 de agosto y zonas aledañas a la planta, verán afectado el suministro de agua potable.

En el comunicado se aclara que Obras Sanitarias se encuentra realizando las maniobras y trabajos necesarios para minimizar el impacto en el servicio, como así también se han realizado las denuncias correspondientes a empresa Naturgy (ex Energía San Juan).

Hasta tanto, se solicita a la población ser racional y responsable en el uso del agua potable y seguir los siguientes consejos:

*Priorizar el consumo de agua potable para acciones vitales.

*No regar.

*No lavar veredas ni autos.

*Cuidar la reserva del tanque domiciliario.

*Evitar el uso de electrodomésticos que demanden importantes cantidades de agua como es el lavarropa, etc.