Por inclemencias del tiempo, suspendieron el Festival de Tradiciones en Rivadavia

La Municipalidad de Rivadavia informó que, debido al alerta meteorológica previsto para este fin de semana en San Juan, se decidió suspender la realización del 1° Festival de Tradiciones Uniendo Raíces, que estaba programado para este domingo 31 de agosto.

La decisión se tomó priorizando la seguridad y el cuidado de las familias, los niños, los artistas y asistentes que esperaban disfrutar de esta celebración tradicionalista.

En los próximos días darán a conocer la nueva fecha de realización del festival, que contará con espectáculos artísticos, música en vivo, artesanos locales y diferentes propuestas.