La Municipalidad de Rivadavia informó que, debido al alerta meteorológica previsto para este fin de semana en San Juan, se decidió suspender la realización del 1° Festival de Tradiciones Uniendo Raíces, que estaba programado para este domingo 31 de agosto.
La decisión se tomó priorizando la seguridad y el cuidado de las familias, los niños, los artistas y asistentes que esperaban disfrutar de esta celebración tradicionalista.
En los próximos días darán a conocer la nueva fecha de realización del festival, que contará con espectáculos artísticos, música en vivo, artesanos locales y diferentes propuestas.