Habrá desvíos en los recorridos de micros de la Red Tulum por un acto en el Centro Cívico

Desde el Ministerio de Gobierno informaron que por la visita del equipo de Patricia Bullrich a San Juan, el recorrido de algunos colectivos de la Red Tulum tendrá desvíos.

La ministra de Seguridad de la Nación iba a arribar a suelo sanjuanino para participar en una jornada clave sobre seguridad en el deporte. En este encuentro, compartirá mesa con funcionarios provinciales y abordarán el debate del Plan Federal de Seguridad, que busca reimplementar la presencia de público visitante en los estadios de fútbol.

En este sentido, habrá cortes en avenida España, entre Libertador e Ignacio de la Roza, como así también en calle Las Heras, en el mismo tramo que comprende el Centro Cívico. Por lo que las líneas de los colectivos que circulan por allí cambiarán su recorrido durante la actividad oficial.