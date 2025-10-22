Por las elecciones, el Registro Civil abrirá en horario extraordinario el próximo viernes, sábado y domingo La ampliación de la atención es para hacer entrega de los DNI que tramitó la gente, garantizándole el derecho a votar

El Registro Civil y Capacidad de las Personas abrirá en horario extraordinario durante el fin de semana para la entrega de DNI. Así lo anunciaron desde el Ministerio de Gobierno para informar a la ciudadanía. El objetivo de la ampliación del tiempo de atención es que los sanjuaninos puedan retirar a tiempo el DNI que tramitó y poder votas en las elecciones del próximo domingo.

Desde el ministerio informaron, además, que el Registro Civil abrirá con este horario extraordinario los días viernes 24, sábado 25 y domingo de octubre, en la sede central y en las distintas delegaciones departamentales para llevar a cabo la entrega de los DNI. También agregaron que la atención se realizará en horario de corrido.

Estos son las delegaciones habilitadas para la entrega de DNI y los horarios de atención.

Viernes 24 de octubre: de 7,30 a 18 se atenderá en las delegaciones de Chimbas, Chimbas Este, CIC de Villa Krause (Rawson), ExColoso (Rawson), Caucete, Pocito Centro, Media Agua, Angaco, Barrio Aramburu (Rivadavia) y 25 de Mayo.

Sábado 25 y domingo 26 de octubre: de 8 a 14, en la Sede Central del Registro Civil.