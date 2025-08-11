Por maniobras en el Dique de Ullum, el servicio de agua potable se ve afectado en Chimbas y Rivadavia

Desde Obras Sanitarias informaron que este lunes 11 de agosto, el servicio de agua potable de varios barrios de Chimbas y Rivadavia se ve afectado por maniobras en el Dique de Ullum.

En este sentido, explicaron que en los barrios S.U.T.I.A.G.A, Arriero, UDAP, ATSA, Los andes, Stotac, Huaziul, Fuva, Cooperarq 4 y 8, Consejo de profesionales arquitectos, 22 de abril, cerro blanco, marquesado 1 y 3, zorzales, Hogar de ancianos, Escuela de Policía, Natania Residencial, Villa Observatorio, Universidad Católica de Cuyo y zonas aledañas podría haber disminución de agua potable.